РАН рекомендовала присвоить звание "Город трудовой доблести" 12 городам России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) поддерживает присвоение в 2021 году почетного звания "Город трудовой доблести" 12 городам страны. Об этом в четверг сообщил президент РАН Александр Сергеев в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа", которое провел президент России Владимир Путин.

"В 2021 году в РАН на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". Из них положительное заключение получили 30 городов. Из всех городов, претендующих на получение в 2021 году почетного звания, предлагается рассмотреть 12 городов", - сказал Сергеев.

По его словам, это Барнаул, Киров, Красноярск, Пенза, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Каменск-Уральский, Рыбинск, Чебоксары, Магадан, Тюмень и Северодвинск. Глава РАН добавил, что при экспертизе заявок академия опирались на то, что определено в законе об этом почетном звании: какое количество наград получили в годы Великой Отечественной войны предприятия города, какое количество знамен трудовой славы они получили, какое число тружеников этих городов получило государственные награды.

"Особенно в Год науки и технологий хотелось бы, чтобы при рассмотрении этих заявок от городов-претендентов мы учли бы и вклад ученых и конструкторов, работавших на предприятиях городов, в совершенствование технологий, которые ускорили выпуск военной продукции, в разработку новых образцов вооружений, различные изобретения в области медицин", - сказал глава РАН.

Он добавил, что трудовой подвиг народа - одна из важнейших страниц исторической памяти о войне и о ее актуальности и востребованности свидетельствует огромная работа, которая сейчас ведется в регионах России. Сергеев добавил, что за время, прошедшее с присуждения первых почетных званий в прошлом году, в научный оборот и публичное пространство были введены интереснейшие архивные документы, созданы новые информационные ресурсы о вкладе тыла в Великую Победу.

Трудовые подвиги городов-претендентов

По словам Сергеева, три из предложенных РАН городов - Барнаул, Киров и Красноярск - по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга. Эти города - многопрофильные центры производства вооружений. Так, Барнаул в годы войны занимал лидирующее место по производству патронов - на предприятиях города был выпущен каждый второй патрон, а также выпущен дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34.

"Киров был центром производства минометов, мин и авиабомб, [выпустил] 5 млн штук гранат. И кроме того, предприятия города обули фактически половину Красной армии - из кировской кирзы, а на современном языке это совершенно уникальный композитный материал - было пошито более 9 млн пар сапог", - сказал глава РАН.

Предприятия Красноярска, по его словам, помимо производства авиабомб, морских мин, зенитных пушек, построили 40 магистральных паровозов, пять бронепоездов. А что самое важное, как пояснил Сергеев, более 1,5 тыс. тружеников города в годы войны были награждены орденами и медалями, что является одним из самых высоких показателей среди всех городов - претендентов на почетное звание.

РАН также отмечает значительный вклад в Победу Пензы, где был изготовлен взрыватель для каждой шестой мины, авиабомбы или артиллерийского снаряда. Ее предприятия трижды в годы войны были отмечены орденами. Кроме того, по словам Сергеева, пристального внимания заслуживают города, предприятия которых были единственными производителями той или иной продукции, которая потом использовалась для других отраслей и вооружений.

"Таким городом является Каменск-Уральский. Он в 1941-1942 годах стал единственным производителей алюминия, магния и их сплавов в стране. Без его продукции не был построен ни один самолет и ни один двигатель танка Т-34. Новая схема производства глинозема, которая была разработана на этом предприятии, в 1942 году была удостоена Сталинской премии", - сообщил глава РАН.

Кроме того, лидерами в производстве одного-двух видов вооружений были Коломна, Комсомольск-на-Амуре и Рыбинск. Чебоксары, по словам главы РАН, в годы войны были центром производства электроприборов, а Магадан - ведущим центром золотодобычи, где в 1941-1943 годах было добыто более 50% всего золота СССР. Тюмень и Северодвинск внесли значительный вклад в судостроение. При этом через северодвинский порт прошел миллион военных тонн грузов, полученных по ленд-лизу, добавил Сергеев.

О почетном звании

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Во время мероприятия в прошлом году Путин поддержал идею присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" 20 городам. Позже он подписал соответствующий указ. Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Российский организационный комитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте РФ. Он образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.