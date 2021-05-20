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Минцифры предлагает создать более 100 "цифровых кафедр" в вузах до 2024 года

Как сообщили в ведомстве, по плану на них должны пройти обучение не менее 260 тыс. студентов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ рассматривает инициативу создания более 100 "цифровых кафедр" в российских вузах, благодаря которым студенты смогут параллельно с получением основного образования получать дополнительные компетенции в ИТ-сфере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры со ссылкой на замглавы министерства Максима Паршина.

"По плану на таких "цифровых кафедрах" до конца 2024 года должны пройти обучение не менее 260 тыс. студентов. К этому сроку должно быть открыто около 100 кафедр, в основном в региональных вузах, поддержка которых будет осуществляться за счет грантов", - цитирует пресс-служба его слова.

По словам Паршина, данная инициатива в настоящий момент активно прорабатывается министерством. "Студент получает основную специальность и параллельно дополнительное образование на "цифровой кафедре". По окончании вуза он не обязательно будет заниматься разработкой, но полученные компетенции помогут ему в правильной постановке задач по цифровизации", - поясняет замглавы министерства.

Паршин также добавил, что планируется увеличение контрольных цифр приема на бюджетные места по IT-специальностям с 62 тыс. в 2020 до 120 тыс. в 2024 году. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что потребность в IT-кадрах в РФ составляет до 1 млн специалистов.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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