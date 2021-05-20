Москалькова заявила, что осужденный во Франции россиянин Винник готов начать голодовку

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Винник, осужденный во Франции на пять лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, готов вновь начать голодовку. Об этом в четверг журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Его состояние здоровья подавленное, он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки, по крайней мере такую информацию мы получаем от его защитника и от наших консульских служб. Надеемся, что у него хватит разума и мужества дальше бороться за свои права активным образом", - сказала она.

При этом Москалькова сообщила, что ей неизвестно о попытках суицида Винника. "Я не общалась с ним лично, чтобы можно было точно сказать о реальности его намерений или каких-то конкретных высказываниях, но, со слов адвоката, он находится в очень тяжелом психологическом состоянии", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.