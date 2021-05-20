Зюганов презентовал свою "Энциклопедию юного пчеловода"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг презентовал в ТАСС свою новую книгу "Энциклопедия юного пчеловода".

"Мы с вами сегодня, во Всемирный день пчел, представляем ту работу, которую вместе готовили на каждой пасеке, в каждой семье, в каждом населенном пункте <...> Я хотел бы пригласить к изучению и исследованию этих проблем. Работа написана абсолютно популярным, доступным языком, интересно. Здесь почти тысяча одних только иллюстраций, вы можете познакомиться, взять рецепты, изучить", - рассказал Зюганов.

По его словам, в книге изложены "ответы на 70 главных вопросов, которые существуют в природе и этой отрасли". Он добавил, что энциклопедия переводится на английский и китайский языки в преддверии запланированного в 2022 году в Башкирии международного форума пчеловодов.

Лидер КПРФ также отметил, что пчеловодство постепенно набирает популярность и становится любимым хобби не только на селе, но и среди горожан. По его убеждению, нужно и дальше популяризовать это занятие, а также добиться, чтобы полезный мед "был на столе в каждой школе и каждом детском саду".

Кроме того, Зюганов поделился некоторыми рецептами красоты и здоровья из книги. "Ложечка меда, желательно добавить немножко прополиса, если есть, маточное молоко. Это исключительно сильный эликсир, никакой не допинг", - изложил он. Лидер КПРФ рассказал, что такая смесь помогла ему в молодости легко пробежать сложные дистанции. "А если сон плохой, чайную ложку меда с теплой водой за полчаса - и уснете с удовольствием. Сладкий сон будет сниться, с хорошим концом", - посоветовал он.