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Пандемия COVID-19

В Швеции продлили приостановку вакцинации препаратом Johnson & Johnson

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнель заявил, что охват вакцинацией людей в возрасте 65 лет и старше уже высок

СТОКГОЛЬМ, 20 мая. /ТАСС/. Управление здравоохранения Швеции продлило приостановку вакцинации против коронавируса препаратом Janssen компании Johnson & Johnson. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

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"Решение о прекращении использования вакцины Janssen остается в силе. Доступность препаратов хорошая, и охват вакцинацией людей в возрасте 65 лет и старше уже высок. Janssen не ускорит работу по вакцинации", - отметил он. Тегнель также добавил, что по-прежнему остается низким число вакцинированных среди выходцев из других стран.

Как ранее заявляло ведомство, вакцина Janssen, как и препарат британско-шведской компании AstraZeneca, может вводиться только людям старше 65 лет из-за возможных редких, но серьезный осложнений (образования "необычных тромбов") у людей более молодого возраста.

В настоящее время 90% населения страны в возрасте старше 65 лет привиты хотя бы одной дозой вакцины, 36% - полностью. Для людей в возрастной группе старше 18 лет эти показатели составляют соответственно 41 и 13 процентов.

Теги
ШвецияПандемия COVID-19
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