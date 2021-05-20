{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России планируют построить 10 СИЗО на 10 тыс. мест

Кроме того, несмотря на пандемию, удалось сохранить положительную динамику медицинского обеспечения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщил замглавы ФСИН Валерий Балан
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. 10 следственных изоляторов на 10 тыс. мест планируется построить в России, сообщил в четверг замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Балан.

"В рамках Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2024 годы" запланировано строительство 10 СИЗО на 10 тыс. мест и 14 режимных корпусов общей вместимостью более 3 тыс. мест", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, в ходе реализации ФЦП в 72 территориальных органах ФСИН России по итогам 2020 года создано более 5 тыс. рабочих мест, которые позволили привлечь к труду более 7 тыс. осужденных. Кроме того, несмотря на пандемию, удалось сохранить положительную динамику медицинского обеспечения в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, по итогам 2020 года численность заключенных, больных туберкулезом, снизилась на 20%, показатель смертности от ВИЧ-инфекции сократился более чем 6%.

Теги
Россия
Медики Липецкой области начали делать прививки от коронавируса вакциной "Ковивак"
Ранее в регион поступила первая партия вакцины "Эпиваккорона"
Читать полностью