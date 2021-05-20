В России планируют построить 10 СИЗО на 10 тыс. мест

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. 10 следственных изоляторов на 10 тыс. мест планируется построить в России, сообщил в четверг замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Балан.

"В рамках Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2024 годы" запланировано строительство 10 СИЗО на 10 тыс. мест и 14 режимных корпусов общей вместимостью более 3 тыс. мест", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, в ходе реализации ФЦП в 72 территориальных органах ФСИН России по итогам 2020 года создано более 5 тыс. рабочих мест, которые позволили привлечь к труду более 7 тыс. осужденных. Кроме того, несмотря на пандемию, удалось сохранить положительную динамику медицинского обеспечения в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, по итогам 2020 года численность заключенных, больных туберкулезом, снизилась на 20%, показатель смертности от ВИЧ-инфекции сократился более чем 6%.