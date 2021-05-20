Пострадавшие в теракте в Беслане получили первые выплаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Пострадавшие в результате теракта в Беслане в 2004 году получили первые выплаты - с начала года перечислено около 7 млн рублей, сообщил журналистам в четверг заместитель министра экономического развития Сергей Назаров, который находится с рабочей поездкой в Северной Осетии.

"На 1 мая там уже порядка 15 человек получили - около 7 млн рублей направлено. Это рабочая программа, она стандартная и будет дальше продолжаться", - сказал Назаров.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что по данному направлению "была небольшая пробуксовка", но программа будет реализована. На прошедшей недавно встрече с активистами движения "Матери Беслана", добавил он, вопросов по данному направлению не возникло.

Ранее в Госдуме сообщали, что на 2021-2023 годы в федеральном бюджете закладывались средства на оказание дополнительной поддержки граждан, которые пострадали в результате теракта в Беслане - более 125 млн рублей.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказалось более 1 200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.