РФ отказалась от участия в конгрессе финно-угорских народов из-за его политизированности

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Ассоциация финно-угорских народов России (АФУН) отказалась от участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который пройдет в Эстонии, из-за его политизированности и отсутствия в повестке вопросов, касающихся развития этих народов, заявил ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

"У нас традиционно Ассоциация финно-угорских народов России - это та организация, которая представляет наши народы, и официально не будет участвовать делегаты от России во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Эстонии. Мы поддерживаем точку зрения АФУН в том, что эти конгрессы в последнее время стали чрезвычайно политизированы, и те вопросы, которые на них поднимаются, они никак не связаны с повесткой дня наших финно-угорских народов. Мы видим, что это не способствует укреплению единства нашей нации, укреплению сотрудничества и взаимодействия финно-угорских народов", - сказал Бедкин.

Он пояснил, что политизированность конгресса касается не только повестки дня, но и отношения организаторов к делегатам: приглашая делегатов к участию в мероприятии, организаторы одновременно извещают, что им может быть отказано в участии "по политическим мотивам".

VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов должен был пройти 17-19 июня 2020 года в Тарту, но из-за пандемии был перенесен на 16-18 июня 2021 года. На нем ожидалось присутствие представителей 23 родственных народов. Предполагалось, что в конгрессе примут участие более 500 человек, из них 215 делегатов и наблюдателей, гостей и журналистов. На открытие конгресса были приглашены президенты России, Венгрии, Финляндии и Эстонии.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла телеканалу ETV+, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках конгресса.