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Дело в отношении Сергея Фургала

Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии здоровья Фургала

По словам Татьяны Потяевой, эс-губернатор Хабаровского края в удовлетворительном состоянии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, содержащийся в столичном СИЗО "Лефортово", находится в удовлетворительном состоянии. Об этом в четверг сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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"Сегодня после публикаций, которые появились, я уточнила по Сергею Ивановичу [Фургалу]. Он достаточно долго пролежал в больнице "Матросская тишина". Вчера он был выписан. Состояние его удовлетворительное, от коронавируса он, вроде как, выздоровел. Уже он переведен по месту отбывания предварительного заключения в "Лефортово". До этого он практически весь месяц находился в "Матросской тишине", в больнице", - сказала Потяева.

Омбудсмен на следующей неделе планирует посетить Фургала, чтобы лично убедиться, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сообщили ТАСС, что состояние экс-чиновника резко ухудшилось после перенесенного им COVID-19 в СИЗО "Лефортово".

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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