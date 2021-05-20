В Петербурге предложили переоформлять "сгоревшие" из-за пандемии визы в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга предложил рассмотреть возможность в ближайшее время начать переоформление прежде всего, туристских российских виз, "сгоревших" из-за пандемии коронавируса, а также предварительное оформление заявлений на получение единой электронной визы. Такое решение позволило бы стране развернуть отложенный мировой спрос на турпоездки в свою сторону, заявил в четверг председатель комитета Сергей Корнеев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

"Механизм электронной визы, который введен с января, но по решению штаба приостановлен в связи с эпидемиологической обстановкой, мог бы начинать предварительно работать уже сейчас. Переоформление "сгоревших виз", которыми не смогли воспользоваться туристы по пандемическим требованиям, можно было бы возобновлять, по нашему мнению, консульскими учреждениям России уже сейчас", - сказал Корнеев, выступая на сессии "Электронные визы: международный опыт, планы, перспективы". Он также добавил, что, по возможности, это можно было бы делать в упрощенном формате или бесплатно.

По его мнению, такой шаг имел бы значительный информационный и маркетинговый эффект и долговременные позитивные последствия в условиях высокой мировой конкуренции за международных туристов. По словам Корнеева, аналогичным образом уже поступают многие страны с упрощенным визовым режимом, они уже сейчас переоформляют не использованные из-за пандемии визы, "чтобы избежать сложностей с получением и оформлением визы - электронной или классической - в тот момент, когда международный туризм начнет восстанавливаться". Большой интерес туристов и туристских организаций показывает, что это эффективный подход, отметил Корнеев, добавив, что у комитета "полностью консолидированная позиция" с Федеральным агентством по туризму и с комитетом по туризму Москвы по этим вопросам.

Глава комитета также напомнил, что Ростуризм ранее выступал с инициативой об увеличении срока действия электронной визы и количества разрешенных въездов в РФ по ней, в том числе для граждан пограничных стран. "Для Польши - в Калининград, для финнов и жителей скандинавских стран - к нам [в Петербург]. Это мне кажется, достойно дальнейшей проработки и серьезного диалога с коллегами из МИДа", - добавил он.