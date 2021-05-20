Эксперт: в Москве ожидается рост числа выявленных пациентов с онкозаболеваниями

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты в Москве должны быть готовы к тому, что в этом году может быть выявлено большое количество пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог столицы Игорь Хатьков в ходе Московского онкологического форума в четверг.

"Стоит обратить внимание в рамках нашей дискуссии и понимания тех угроз, которые нам могут грозить дальше, - число пациентов с впервые выявленным диагнозом чуть меньше, чем в 2019 году. Это может быть связано с тем, что онкологические пациенты или те, кто может стать ими, были на режиме самоизоляции. И мы можем сейчас получить эту волну, поэтому мы должны быть к этому готовы", - сказал Хатьков.

По его словам, прошлый год стал вызовом для онкологической службы, однако в Москве сохранили в полном объеме медпомощь таким пациентам. С самого начала в городе приняли рекомендации по обеспечению лекарствами в достаточном объеме, чтобы сократить посещение такими больными медучреждений с другими пациентами.

"Мне кажется, что онкологическая служба Москвы этот период пережила с трудностями, но выходит из него с честью", - добавил специалист.

О Московском онкологическом форуме

Московский онкологический форум проходит с 20 по 21 мая в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В нем принимают участие известные врачи, представители ВОЗ и государственных учреждений - международные эксперты из России, США, Европы и Азии.

На форуме специалисты обсуждают актуальные задачи и насущные проблемы онкологии. На дискуссиях, круглых столах, лекциях, семинарах, мастер-классах, пленарных заседаниях по 17 направлениям онкологии эксперты обмениваются опытом о ранней диагностике, разработке и применении новых технологий, инновационных методах лечения.