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Экскурсию по местам, связанным с морским освоением Арктики, запустили в Петербурге

Маршрут станет первым арктическим турпродуктом в Санкт-Петербурге, рассказывающим о предпосылках создания российского арктического флота и современных возможностях городских верфей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Новую туристическую экскурсию "Ледоколы. Путь легендарных кораблей" по местам, связанным с историей морского освоения Арктики, запустили в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

"В Санкт-Петербурге создан новый арктический туристский продукт - экскурсия по городу "Ледоколы. Путь легендарных кораблей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в экскурсию входят около 10 объектов, связанных с участием Петербурга в развитии и освоении Арктики, в числе которых Музей Арктики и Антарктики и музей-ледокол "Красин". Маршрут станет первым арктическим турпродуктом в Санкт-Петербурге, рассказывающим о предпосылках создания российского арктического флота и современных возможностях городских верфей.

Ранее в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова сообщали, что комитет по делам Арктики разработал цикл из пяти экскурсионных маршрутов, связанных с историей освоения Арктики и городскими арктическими объектами. Первый маршрут запустили в феврале. Еще один, по местам, связанным с известными исследователями Арктики, презентовали в мае.

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