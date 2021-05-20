Прогулочную тропу Николая II в Ялте планируется реконструировать

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Ялты готовятся к благоустройству и реконструкции Солнечной тропы, которая была заложена для прогулок царской семьи последнего российского императора Николая II, сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в социальной сети Instagram.

"Почти 4 млн рублей выделено департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проекта планировки территории и проекта межевания. Заявка размещена на портале госзакупок, до 26 мая должен быть определен разработчик, а к 1 ноября - работы по межеванию и ППТ (проект планировки территории - прим. ТАСС) должны быть завершены, границы тропы будут установлены и закреплены. <…> Только после того, как все 6 километров 711 метров тропы будут оформлены документально, мы сможем начать разработку проекта ее благоустройства или реконструкции", - написала Павленко.

Она отметила, что разработка ППТ и проекта межевания - первый этап работ. Без него невозможно перейти к следующим этапам. Планируется, что все детали этих проектов будут обсуждаться на публичных слушаниях.

Солнечная (или Царская) тропа проложена от поселка Ореанда до Ливадийского дворца. Несмотря на то, что она проходит через несколько горных вершин, ее высота варьируется менее чем на 100 метров, а уклон незначительный - не более трех градусов. Протяженность тропы - более 6,5 км, большая ее часть проложена в начале ХХ века для императора Николая II. Из-за особенностей маршрута прогулки по тропе считают полезными при лечении заболеваний дыхательных путей.