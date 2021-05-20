В кабмине поддержали проект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу об использовании в электронном виде документов, связанных с работой. Текст проекта отзыва имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - отмечается в документе.

Законопроект разработала группа депутатов и сенаторов, среди авторов - лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Предлагается прописать в Трудовом кодексе положения, направленные на оптимизацию взаимодействия работодателя, работников и лиц, поступающих на работу, а также на расширение возможностей для удаленного трудоустройства. Как отмечают авторы инициативы, предоставление работодателям возможности ведения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений.

Нововведение позволит гражданам оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, отмечается в проекте отзыва кабмина. Однако в правительстве также указывают, что документ необходимо доработать.

"В дополнительном обосновании нуждается положение законопроекта о безусловном праве работника направлять любые сообщения работодателю посредством единой цифровой платформы "Работа в России", поскольку данное положение обязывает всех работодателей осуществлять электронный документооборот с ее использованием", - отмечается в проекте отзыва кабмина.