Выставку в честь 100-летия советских монет откроют в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Гознак с 21 мая в Петербурге откроет выставку в честь 100-летия советских монет. Она пройдет в залах Дома фондовых капиталов Петропавловской крепости по 29 декабря 2021 года.

"В этом месте традиционно хранились готовые монеты, и поэтому когда мы говорим о монетах советской чеканки, это место имеет прямое отношение к этому. <…> К 1921 году российская экономика находилась в упадке - Первая мировая война, Октябрьская революция, разные концепции того, что надо отказаться от денег в принципе. <…> Для того, чтобы восстановить функционирование экономики, требовалась новая денежная, и она была создана реформой 1922 года, но в 1921 году начался процесс чеканки монет, о которых мы сегодня говорим. И появление этих монет открыло новую эпоху, которая продолжалась весь советский период до появления России", - рассказал журналистам генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

По его словам, экспозиция включает много уникальных предметов. "Более 70% экспонатов выставки ранее не демонстрировались широкой публике. Это пробные монеты, это монеты, которые чеканились, но в обращении не появились, это инструмент для чеканки. На выставке можно увидеть не только сами монеты, но и историю их создания - эскизы художников, которые принимали участие в работе над этими монетами", - отметил Трачук.

Выставка дополняет основную экспозицию Музея истории денег АО "Гознак", который с 2016 года работает в здании Аннинского кавальера Петропавловской крепости. Ежегодные тематические выставки Музей истории денег проводит с 2017 года, и нынешняя выставка уже пятая.

Среди экспонатов - неосуществленные эскизы монет, выполненные в Швейцарии для Советской России в 1922 году, сувенирная монета "1 рубль = 1 доллар", отчеканенная в 1988 году из металла советских ракет, пробные памятные золотые монеты "Горбачев. Перестройка. Гласность" 1990 года, а также другие уникальные предметы из коллекции АО "Гознак".

АО "Гознак" - предприятие с 200-летней историей, Производственные мощности, которыми располагает "Гознак", позволяют ежегодно производить 11 тыс. тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд экземпляров банкнот, 3,5 млрд монет, до 40 млн паспортов, от 30 до 45 млн почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции. Годовой объем производства компании составляет 46 млрд рублей.