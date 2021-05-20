Медики Липецкой области начали делать прививки от коронавируса вакциной "Ковивак"

ЛИПЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Медики Липецкой области получили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" и начали прививать ею всех желающих граждан. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Жителям Липецкой области стала доступна еще одна вакцина от коронавируса - "Ковивак", это третий российский препарат для иммунизации от коронавируса, разработанный научным центром исследований имени М. П. Чумакова", - сказал Артамонов. Он отметил, что первая поступившая в регион партия вакцины состоит из 1 тыс. 560 доз, они распределены между поликлиниками области и предназначены для граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Прививка делается двукратно.

В этой связи Артамонов также напомнил, что ранее в регион поступила первая партия вакцины "Эпиваккорона", 810 доз которой в первую очередь направят для вакцинации пациентов в возрасте старше 60 лет и имеющих тяжелые хронические патологии. Также продолжается вакцинация населения вакциной "Спутник V".

"Всего в Липецкой области на сегодняшний день всеми видами вакцин от коронавируса привиты 135,4 тыс. человек однократно, 116,2 тысячи человек - двукратно", - заметил глава региональной администрации.