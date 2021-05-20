Посол России надеется на эвакуацию граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа в ближайшие дни

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что в ближайшие дни удастся реализовать поручение президента России Владимира Путина об эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание.

"Примерно 450 граждан РФ и других стран, из них примерно 250 - это граждане России, а 200 - это граждане стран СНГ. Мероприятия по реализации распоряжения уже проводятся, они проводились и предварительно. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней удастся осуществить и реализовать распоряжение президента", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Посол также подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с израильскими и палестинскими властями. "Они понимают гуманитарную составляющую этого вопроса", - указал Викторов.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.