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Выставка о международном сотрудничестве в годы Второй мировой войны открылась в Стрельне

Документы, иллюстрации и другие материалы выставки сгруппированы по темам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Государственный комплекс "Дворец конгрессов" в Стрельне под Санкт-Петербургом открыл интерактивную выставку о международном сотрудничестве в годы Второй мировой войны для посетителей комплекса. Как сообщила пресс-служба Дворца конгрессов, выставка будет работать в экскурсионном бюро комплекса до 15 июня.

"Выставка "Борьба с фашизмом в Европе в годы Второй мировой войны" рассказывает о движениях Сопротивления в Европе и участии в них советских людей в Италии, Югославии, Франции, о роли народной дипломатии в организации акций помощи Великобритании сражавшемуся с фашистами советскому народу, а также о сохранении памяти о событиях нашего общего трагического и героического прошлого", - говорится в сообщении пресс-службы.

Документы, иллюстрации и другие материалы выставки сгруппированы по темам, с каждым разделом можно познакомиться на экранах, размещенных в холле экскурсионного бюро. Проект подготовлен совместно с Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудничества и Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.

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