Авиакомпания Azur Air открывает рейсы из Перми в Каир

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края объявили об открытии новых рейсов из Перми в Каир (Египет), их будет выполнять авиакомпания Azur Air. Ранее такие полеты осуществляла только авиакомпания Royal Flight, сообщает министерство транспорта Пермского края.

"Так, первый вылет из Перми запланирован 31 мая в 09:15, пассажиры прилетят в Каир в 11:45 по местному времени. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing-757", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщают, что ранее полетная программа из краевой столицы в Каир была сформирована только у авиакомпании Royal Flight, самолет которой вылетел 16 мая из Перми.

С 1 по 10 мая пассажиропоток пермского аэропорта составил 46 034 человека, из них 90% - российские направления.