TikTok разрешит удалять до 100 комментариев одновременно

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok запустит новый инструмент в рамках противодействия травле и буллингу в интернете, который позволит пользователям единовременно удалять до 100 комментариев или отправлять жалобы сразу на несколько человек. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, опубликованном в четверг.

"Люди вкладывают свое сердце и душу в создание [развлекательного контента] в TikTok, и мы понимаем, насколько неприятными могут быть недобрые комментарии к видео, - говорится в сообщении. - Люди теперь смогут выбирать до 100 комментариев или учетных записей вместо того, чтобы переходить от одного к другому, что упростит удаление [комментариев], подачу жалоб на комментарии или массовую блокировку пользователей".

Новый инструмент позволит эффективнее отслеживать комментарии, потенциально нарушающие правила сообщества. Чтобы воспользоваться им, нужно будет открыть раздел параметров, удерживая нажатие на комментарий или нажав на значок карандаша в верхнем левом углу.

Отмечается, что с сегодняшнего дня этой функцией можно будет воспользоваться в нескольких странах, а уже в ближайшие недели она станет доступна пользователям по всему миру.