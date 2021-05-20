В Пермском крае за два года построят 39 школ и детских садов

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края внесли изменения в перечень капитального строительства, добавив в него 10 школ и общежитие для иногородних студентов. Всего же в ближайшие два года будет построено 39 школ и детских садов, сообщается на сайте регионального министерства строительства.

"Всего до 2023 года в Пермском крае планируется построить 39 объектов образования: 25 школ и 14 детских садов. Строительство новых школ и медицинских объектов способствует реализации в регионе национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение", - сказано в сообщении.

Речь идет в том числе и о приобретении помещений для реабилитационного центра и Уральского медицинского колледжа и о модернизации инженерного обеспечения. Отдельно планируется построить общежитие на 200 мест для иногородних студентов Уральского химико-технологического колледжа.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечено вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, будут созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.