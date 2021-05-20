Первая партия вакцины "Ковивак" поступила в Орловскую область

ТАСС, 20 мая. Первая партия вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной Центром им. М. П. Чумакова РАН, поступила в Орловскую область в количестве более 1,5 тыс. доз, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Орловскую область поступила новая вакцина от коронавируса "Ковивак" - 1 560 доз. Таким образом, жителям Орловской области для профилактики коронавирусной инфекции доступны три вида вакцины. В ближайшее время начнется вакцинация новым препаратом", - говорится в сообщении.

К 20 мая первую дозу вакцины от коронавируса получили более 70 тыс. человек, свыше 58 тыс. жителей Орловской области завершили вакцинацию. В медучреждениях региона в наличии около 10 тыс. свободных слотов для вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 35 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 33 215 человек, 639 пациентов умерли. Действие масочного режима и запрет на массовые мероприятия продлен до конца мая.