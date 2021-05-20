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Вакцинация от коронавируса в России

Первая партия вакцины "Ковивак" поступила в Орловскую область

Таким образом, жителям региона для профилактики коронавирусной инфекции доступны три вида вакцины

ТАСС, 20 мая. Первая партия вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной Центром им. М. П. Чумакова РАН, поступила в Орловскую область в количестве более 1,5 тыс. доз, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Орловскую область поступила новая вакцина от коронавируса "Ковивак" - 1 560 доз. Таким образом, жителям Орловской области для профилактики коронавирусной инфекции доступны три вида вакцины. В ближайшее время начнется вакцинация новым препаратом", - говорится в сообщении.

К 20 мая первую дозу вакцины от коронавируса получили более 70 тыс. человек, свыше 58 тыс. жителей Орловской области завершили вакцинацию. В медучреждениях региона в наличии около 10 тыс. свободных слотов для вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 35 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 33 215 человек, 639 пациентов умерли. Действие масочного режима и запрет на массовые мероприятия продлен до конца мая.

Теги
РоссияОрловская областьВакцинация от коронавируса в России
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