У забеременевших в ходе испытаний "Спутника V" не выявили серьезных побочных эффектов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Зарегистрирован 21 случай беременности участниц клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник V", серьезных побочных реакций на вакцинацию выявлено не было. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Центра им. Гамалеи.

"В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины "Гам-ковид-вак" ["Спутник V"] зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от трех до восьми месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет. Также идет анализ информации о беременностях, развившихся у пациенток, получивших прививку в ходе массовой вакцинации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время в приоритетном порядке активно изучается вопрос возможности вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции, "так как заболевание COVID-19 при беременности несет высокий риск тяжелого жизнеугрожаюшего течения". "Проводятся дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных. 18 мая 2021 года родилось первое поколение животных, получивших вакцину во время беременности. В результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные данные свидетельствуют о том, что "эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена". Исследования продолжаются.