Премьер Франции объявил о вакцинации от коронавируса с 31 мая всех жителей старше 18 лет

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Все жители Франции старше 18 лет смогут пройти вакцинацию от коронавируса с 31 мая. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Вакцинация будет открыта для всех французов старше 18 лет с 31 мая", - сказал глава французского кабмина. Он уточнил, что "вакцинация во Франции идет с опережением графика". Ранее власти планировали, что французы старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 15 июня.

Кастекс также сообщили, что "французы, чьи профессии имеют приоритетный характер, смогут пройти вакцинацию уже с 24 мая". Премьер отметил, что "санитарные показатели продолжают улучшаться, что говорит о том, что Франция находится на правильном пути".

Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря прошлого года. С 10 мая прививки доступны гражданам страны старше 50 лет. По данным агентства Sante publique France, более 21 млн французов получили к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса, из них больше 8 млн человек - оба компонента препарата.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,9 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли свыше 108 тыс. человек.