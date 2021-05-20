Цыбульский: звание города трудовой доблести подтверждает заслуги жителей Северодвинска

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поблагодарил в четверг жителей региона, проголосовавших за присвоение Северодвинску звания "Город трудовой доблести".

О присвоении городу этого звания сообщила пресс-служба администрации Архангельской области. Ранее в четверг с соответствующим предложением в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа", которое провел глава государства Владимир Путин, выступил глава РАН Александр Сергеев.

"Поздравляю северодвинцев и всех жителей Архангельской области. Спасибо большое. Благодаря вашей инициативе историческая справедливость восторжествовала. Кораблестроители и судоремонтники Молотовска (прежнее название Северодвинска - прим. ТАСС) в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в общую Победу. Сегодня их заслуги подтверждены высоким званием", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского.

За то, чтобы присвоить Северодвинску звание "Города трудовой доблести", проголосовало 110 тыс. человек, а предложение о присвоение было выдвинуто два года назад. "При поддержке администрации Северодвинска, музеев и неравнодушных горожан собрали большое количество исторического материала, который направили на экспертизу в Российскую академию наук. И академики подтвердили, что наш город достоин получения почетного звания", - отметил автор проекта по присвоению звания Александр Спиридонов, слова которого также приводятся в сообщении пресс-службы администрации.

В годы Великой Отечественной войны Северодвинск (Молотовск) был одним из трех основных северных портов, принимавших стратегически важные грузы от союзников. Также здесь была создана крупная судоремонтная база военного, ледокольного и транспортного флота. Во время войны в Северодвинске выпускали минные тралы, корабельные артиллерийские башни, авиабомбы, более 100 тыс. снарядов. На 402-м судостроительном заводе изготовили и передали Северному флоту 12 больших морских охотников и эсминец "Осмотрительный".