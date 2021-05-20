Финансирование грантов на научные разработки увеличили в Тульской области до 15 млн рублей

ТУЛА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Тульской области с 10 млн до 15 млн рублей увеличило финансирование грантов в сфере науки и техники, которые будут присуждать в 2021 году. Максимальная сумма гранта при этом возросла с 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщил в четверг председатель регионального комитета по науке и инноватике Антон Емельяненко.

"В 2021 году общий объем финансирования мероприятий увеличится в 1,5 раза и составит 15 млн рублей. Увеличится и количество номинаций. В конкурсе [грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники] могут принять участие физические и юридические лица, осуществляющие научные исследования и разработки", - приводит пресс-служба облправительства слова Емельяненко.

Минимальная сумма гранта составит 200 тыс. рублей, максимальная - 1 млн руб., в 2020 году она была около 600 тыс. рублей. Гранты присуждаются по шести номинациям, среди которых - разработки и исследования по направлениям деятельности научно-образовательного центра "ТулаТЕХ", разработки в области композитных материалов, проекты молодых ученых.

Конкурсная комиссия будет оценивать, в том числе новизну и эффективность проекта, его соответствие приоритетам развития науки, технологий и техники в Тульской области, профессиональный уровень соискателя или авторского коллектива. Прием заявок на участие в конкурсе грантов начался 20 мая и завершится 30 июня, добавили в пресс-службе.