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Пандемия COVID-19

В Бразилии подтвердили первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса

Как сообщает газета O Globo, им заразилась команда грузового судна Mv Shangon Da Zhi

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /ТАСС/. Власти северо-восточного бразильского штата Мараньян в четверг подтвердили первые случаи заражения индийским штаммом коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает газета O Globo.

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Как уточняет издание, речь идет о команде грузового судна Mv Shangon Da Zhi, стоящего на рейде в водах штата, куда оно прибыло из ЮАР.

"Из 15 положительных результатов [тестирования на COVID-19] удалось провести геномное исследование шести [членов экипажа]. Во всех шести образцах получен положительный результат на вариант B.1.617.2, это одна из разновидностей индийского штамма", - приводит издание слова главы управления здравоохранения штата Карлоса Лулы.

Он также подчеркнул, что инфицированные находятся в изоляции, а кораблю отказано в разрешении причалить к берегу. По его информации, троим членам команды потребовалось сойти на берег для получения медпомощи. За это время они контактировали с порядка сотней человек, которых, в свою очередь, также изолировали.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 15,8 млн человек). По количеству летальных исходов (более 441 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.

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БразилияПандемия COVID-19
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