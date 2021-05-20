Власти Петербурга ожидают, что матчи Евро посетят по 8-10 тыс. иностранных гостей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что каждый матч чемпионата Европы, который пройдет в российском городе, посетят около 8-10 тыс. иностранных болельщиков. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"По опыту проведения международных матчей, количество иностранных болельщиков составляет в среднем 30%. Учитывая, что максимальная заполняемость стадиона составляет около 30 тыс. человек, то на матчах мы ждем иностранных гостей в количестве примерно 8-10 тыс. человек на каждом", - сказал Пиотровский.