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Евро-2020

Власти Петербурга ожидают, что матчи Евро посетят по 8-10 тыс. иностранных гостей

Максимальная заполняемость стадиона составляет около 30 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что каждый матч чемпионата Европы, который пройдет в российском городе, посетят около 8-10 тыс. иностранных болельщиков. Об этом ТАСС сообщил  вице-губернатор Борис Пиотровский.

"По опыту проведения международных матчей, количество иностранных болельщиков составляет в среднем 30%. Учитывая, что максимальная заполняемость стадиона составляет около 30 тыс. человек, то на матчах мы ждем иностранных гостей в количестве примерно 8-10 тыс. человек на каждом", - сказал Пиотровский.

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РоссияСанкт-ПетербургЕвро-2020
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