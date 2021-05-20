Хинштейн назвал число пользователей Рунета

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Аудитория российского сегмента интернета составляет около 98 млн человек. Об этом в ходе марафона "Новое Знание" сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"На сегодняшний день аудитория Рунета составляет 97,5 млн человек или 79,5% всего населения старше 12 лет", - сказал Хинштейн.

При этом он считает, что "это цифра тоже неполная, потому что есть те, кому менее 12 лет, которые просто не попадают сюда в регистрацию", добавил парламентарий.

Марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде с 20 по 22 мая. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.