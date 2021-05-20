Глава Липецкой области предложил ввести в РФ пенсионный капитал в сумме 100 тыс. рублей

ТАСС, 20 мая. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил ввести в России пенсионный капитал в размере 100 тыс. рублей, который будут выплачивать при выходе человека на пенсию и резком сокращении доходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам прошедшего в области выездного совещания комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"На круглом столе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов руководитель региона выступил с инициативами, которые сгенерированы по обращениям жителей. Губернатор предложил: пенсионный капитал - единовременную выплату для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По ее данным, Артамонов также предложил в течение трех лет увеличить в России до 30 тыс. рублей минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12 792 рубля. Как уточняется в сообщении, губернатор предложил организовать выплату всех пособий без заявлений, чтобы люди не ходили по инстанциям с папкой документов.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в четверг в регионе прошло выездное совещание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Артамонов встретился с председателем комитета Ярославом Ниловым.