Эпидемиолог назвал причину низких темпов вакцинации от коронавируса в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ситуация с COVID-19 в России в целом и в Москве стабилизировалась, циркуляция коронавируса уменьшилась. Об этом сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5%", - сказал он на VII Межведомственной научно-практической конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

Горелов также добавил, что по состоянию на среду в России от коронавируса сделали прививку 24 млн человек. Однако, по словам эксперта, несмотря на разнообразие вакцин и наличие препаратов в достаточном количестве, темпы вакцинации в России "оставляют желать лучшего". "К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", - заключил он, связав это в том числе с движением антипрививочников, которое существовало всегда.

Сначала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165 млн человек, более 3,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 974 908 случаев заражения, выздоровели 4 591 770 человек, умер 117 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.