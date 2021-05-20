В Волгоградской области в рамках создания инфекционной службы откроют пять учреждений

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Пять специализированных учреждений будет открыто в Волгоградской области в рамках создания инфекционной службы. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Андрей Бочаров во время посещения строительной площадки будущей инфекционной больницы в Камышине.

"В Волгоградской области, как и в ряде других регионов, никогда не было современной инфекционной службы. Пандемия показала нам наши слабые места. Мы приняли ряд решений по созданию новой инфекционной службы на территории региона. Из расчета потребности специалистов, принято решение о создании пяти таких учреждений: в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине, Волгограде и в одном из муниципалитетов на севере области - где именно, пока окончательное решение не приняли", - отметил Бочаров.

Он уточнил, что в Камышине построят современный одноэтажный инфекционный корпус на 60 боксов, который войдет в структуру горбольницы №1. Кроме того, рядом с инфекционным корпусом власти планируют также построить поликлинику на 800 посещений в сутки и многопрофильный стационар.

"Не весь участок будет задействован под медицинские объекты. Исходя из норм и требований необходимо предусмотреть здесь парковую зону, благоустройство, чтобы люди могли удобно припарковаться и прогуляться. Всю территорию надо задействовать, ввести в оборот, чтобы она из заброшенной превратилась в прогулочную зону", - добавил Бочаров.