Число томографических исследований для онкобольных в Пермском крае увеличится в 10 раз

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края заявили о десятикратном увеличении исследований позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в 2021 году.

"В этом году планируем в 10 раз увеличить число ПЭТ-исследований, а количество генетических лабораторных исследований - в 2 раза. Кроме того, планируем приобрести мультиспиральный компьютерный томограф для краевого онкодиспансера. Оборудования такого высочайшего уровня в регионе не было никогда. Оно позволит диагностировать онкологическую патологию на ранних стадиях", - сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень на заседании регионального правительства.

Также в ближайшее время для краевой больницы имени Вагнера будет поставлен линейный ускоритель, который позволит оказывать радиоактивную помощь. Поставки оборудования реализуются как часть регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Власти отчитались также об использовании 700 млн рублей, которые были выделены в 2020 году. На эти средство было закуплено 88 единиц высокоточной техники, на котором уже обследовались и прошли лечение более 10 тыс. человек.

Нацпроект "Здравоохранение" нацелен на улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение "бережливых" технологий, а также масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.