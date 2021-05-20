Полпред президента в СЗФО ознакомился с новой школой на 1,4 тыс. мест в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан прибыл в Калининградскую область, где 21 мая проведет окружной семинар-совещание по реализации стратегии государственной национальной политики. В первый день рабочей поездки полпред ознакомился с новой школой на 1,4 тыс. учеников в Калининграде и побывал в студенческом городке Балтийского Федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта, где введены в эксплуатацию пять общежитий квартирного типа на 700 человек, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В целях мониторинга реализации национальных проектов в регионе Александр Гуцан совместно с губернатором Антоном Алихановым посетили школу № 58 по улице Артиллерийской в Калининграде, построенную в рамках нацпроекта "Образование". <...> По данным онлайн-мониторинга, в 2021-2022 учебном году [в нее] планируется зачислить на обучение почти 1 400 детей. <...> Также полномочный представитель президента и губернатор посетили новый комплекс из пяти студенческих общежитий БФУ имени И. Канта, расположенный по улице Юбилейной. Здесь создано 275 одно- и двухкомнатных квартир, рассчитанных на 700 студентов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор рассказал полпреду о строительстве новых учебных заведений в регионе. "Мы стараемся вводить минимум по одной школе ежегодно. И сейчас правительством разработаны концессионные инструменты для того, чтобы не останавливать этот процесс. Регион растет, и нам нужно постоянно наращивать число учебных мест", - приводит пресс-служба слова Алиханова. Он также сообщил о новой мере поддержки педагогов - выплаты из регионального бюджета для улучшения жилищных условий - и добавил, что если она даст результат, будет решаться вопрос о ее распространении на всю бюджетную сферу, например, на тренеров, работников социальной сферы.

В ходе двусторонней встречи Алиханов сообщил полпреду президента в СЗФО о реализации национальных проектов, финансирование которых в текущем году в регионе составит 13 млрд рублей, две трети из которых - федеральные ресурсы. По словам губернатора, успешно развиваются базовые предприятия, формирующие экономику области, в частности Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", компания "Балткран", которые в 2020 году стали участниками национального проекта "Повышение производительности труда", группа компаний "Содружество", холдинг "Мираторг", фармбизнес компании "Инфамед-К", "Продукты питания", группа компаний "Автотор". Ведется активная работа в социальной сфере, ремонт и строительство дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры, оказывается поддержка бизнесу.