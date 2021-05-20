В администрации Самары отрицают нарушения при постановке детей на очередь в детский сад

САМАРА, 20 мая. /ТАСС/. Администрация Самары опровергла информацию о нарушении порядка постановки детей в очередь для зачисления в детские сады, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем аккаунте в твиттере, что СУ МВД Самары предъявило обвинение по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") руководителю департамента образования администрации Самары Елене Чернеге. "Ей инкриминируется фиктивное сокращение очередей в детсады, когда детей записывали в еще недостроенные и не введенные учреждения", - написал депутат.

"Мы настаиваем на том, что нарушений порядка постановки детей на учет в очередь для последующего зачисления во вновь построенное дошкольное образовательное учреждение не было допущено", - отметили в администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что администрация заинтересована в установлении объективной истины по этому вопросу, поэтому взаимодействует с органами следствия. "Важно отметить, что решение вопроса о наличии вины в противоправном деянии находится исключительно в компетенции правосудия. Любые выводы до решения суда преждевременны", - сказала собеседница агентства.