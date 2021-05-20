Миронов: звание города трудовой доблести - дань уважения героизму жителей Рыбинска

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов считает, что присвоение Рыбинску звания "Город трудовой доблести" стало данью самоотверженности горожан и их героическому труду в годы Великой Отечественной войны. Об этом губернатор написал на своей странице в Facebook.

По его словам, принято решение присвоить ряду городов, в том числе Рыбинску, звания "Города трудовой доблести". "Каждый, кто трудился в тылу, совершал настоящий гражданский подвиг, вносил вклад в общую Победу. И это звание - дань уважения героическому труду рыбинцев, их самоотверженности. Искренне поздравляю жителей города с этим знаменательным событием", - написал Миронов.

По его словам, с первого года войны рыбинские предприятия начали работать на нужды фронта - производили катера, противотанковые ежи, минометы, обмундирование. Губернатор отметил, что в целом за время войны металлообрабатывающие заводы Рыбинска отправили 62 тыс. вагонов военной продукции. Жители города работали по 20 часов в сутки, в семь раз перевыполняли нормы выработки.

Город трудовой доблести - почетное звание Российской Федерации, установленное в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".