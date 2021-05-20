В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей, сообщила пресс-служба Минюста США.

По его сведениям, 35-летний Богданов, известный под псевдонимом Кусок, с 2014 по 2016 годы вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчетности, крал личную информацию клиентов и с ее помощью получал возврат переплаты по налогам.

"Богданов использовал технически сложные средства для кражи двух важных активов - персональной информации и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам", - приводятся в сообщении слова представителя Службы внутренних доходов США (IRS, Internal Revenue Service, налоговое ведомство).

Отмечается, что Богданов, который признал свою вину в январе прошлого года после ареста в Таиланде и экстрадиции в США, также будет обязан выплатить штраф в размере $476 тыс.