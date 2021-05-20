Би-би-си извинилась за журналиста, который обманом добился интервью с принцессой Дианой

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Вещательная корпорация Би-би-си извинилась перед аудиторией за действия журналиста Мартина Башира, который обманным путем добился согласия британской принцессы Дианы (1961-1997) на скандальное интервью с ним в 1995 году. Соответствующее заявление Би-би-си было сделано в четверг после публикации доклада по итогам специального независимого расследования, проведенного бывшим судьей Верховного суда Великобритании Джоном Дайсоном.

Как отмечается в подготовленном им отчете, "действия корпорации не соответствовали высоким стандартам порядочности и открытости, которые являются ее визитной карточкой". Лорд Дайсон пришел к заключению, что Башир ради интервью с принцессой Дианой пошел на обман, заручившись поддержкой ее младшего брата Чарльза Спенсера после того, как показал ему банковские выписки, свидетельствовавшие о том, что сотрудники Букингемского дворца из окружения его сестры были наняты для слежки за ней. Позже выяснилось, что эти выписки были подделаны графическим художником, сотрудничавшим с Би-би-си, по просьбе журналиста.

В то же время, согласно докладу, супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза сама по себе также была заинтересована в интервью корпорации, невзирая на действия Башира. Дайсон опубликовал составленную принцессой Дианой записку, в которой говорилось, что Башир не показывал ей какие-либо документы или иную информацию, о которой она ранее не знала.

"Я согласилась на интервью без всякого давления и не сожалею об этом", - указывалось в недавно найденной записке принцессы Уэльской, которая долгое время считалась утерянной.

Генеральный директор Би-би-си Тим Дейви заявил, что "полностью принимает" выводы расследования Дайсона. "Хотя в докладе говорится, что принцесса Уэльская Диана была заинтересована в интервью для Би-би-си, очевидно, что процесс получения ее согласия не соответствуют тому, чего ждет аудитория. Мы извиняемся за это", - сказал он.

В свою очередь граф Спенсер после публикации доклада Дайсона разместил в Twitter детскую фотографию со своей сестрой, подписав ее: "Некоторые долги возвращаются очень долго".

Скандальное интервью

Интервью принцессы Дианы еженедельной программе "Панорама" в 1995 году в Кенсингтонском дворце стало настоящей сенсацией в Великобритании, поскольку в нем впервые высокопоставленный член королевской семьи подробно на камеру рассказал о разногласиях в Букингемском дворце. Во время беседы с Баширом супруга принца Уэльского Чарльза сделала ряд громких заявлений, в частности сообщив о том, что "в ее браке было три человека", подразумевая давнюю возлюбленную наследника престола Камиллу Паркер-Боулз, которая впоследствии стала его второй женой.

Кроме того, она выразила мнение, что принцу Чарльзу, возможно, будет тяжело справиться с давлением после восхождения на трон. Это интервью посмотрели порядка 23 млн человек, а спустя месяц после его выхода королева Елизавета II направила Диане и Чарльзу письмо, в котором посоветовала им развестись.

Сообщения о том, что Башир, на тот момент 32-летний сотрудник Би-би-си, не освещавший деятельность Букингемского дворца, получил согласие на интервью от принцессы Дианы путем различных манипуляций, появились в прессе практически сразу же после эфира. Реагируя на данные утверждения, корпорация в лице руководителя службы информации Тони Холла тогда провела внутреннюю проверку и не нашла в поведении журналиста признаки нарушения кодекса профессиональной этики.

Башир покинул Би-би-си в 1999 году, присоединившись к другому британскому телеканалу - ITV. В середине 2000-х он переехал в США, где работал на телекомпании ABC и NBC. В 2016 году он вернулся на Би-би-си по приглашению Холла, который тогда занимал пост гендиректора корпорации. Башир ушел из Би-би-си на прошлой неделе из-за проблем с сердцем и вызванной в связи с этим необходимостью пройти длительный курс лечения.