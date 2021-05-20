Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по сертификатам вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации. Об этом сообщил в четверг еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Достигнута сделка по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID-19. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС", - написал он в Twitter.

Договоренность между евроинститутами была достигнута после четырех раундов переговоров. При этом, как подчеркивает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники, соглашение между ЕП и Советом ЕС прокладывает путь для внедрения сертификатов только к концу июня.

Государства ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом, и о датах и результатах ПЦР-тестов.