Эксперты: марафон "Новое Знание" поможет в развитии интеллектуального капитала России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Стартовавший в четверг первый просветительский марафон "Новое Знание" будет способствовать развитию интеллектуального капитала страны и поможет мотивировать россиян на непрерывное образование. Такое мнение высказали в четверг во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного началу работы площадок марафона.

По словам председателя координационного совета общества "Знание", сенатора Любови Глебовой, спикеры, которые принимают участие в марафоне, смогут поделиться не только своими знаниями, но и эмоциями.

"Спикеры - разные люди, но они обладают теми знаниями, поделиться которыми могут только они. Например, Сергей Лавров. Уникальный спикер с точки зрения любого молодого человека, который хочет знать, есть угроза НАТО или нет. Или космонавт, который только вернулся с орбиты. И там может быть передача не столько знаний, сколько эмоций", - сказала Глебова.

По ее словам, марафон готовился долго, с анализом трендов и интересов. "Изучались и вопросы, и какую категорию спикеров привлечь. Поэтому знания - это не только информация, это и эмоция, и формирование гордости за то, что ты находишься в контакте с человеком, который вчера был в космосе", - считает Глебова. Она отметила, что формат марафона предполагает общение с аудиторией на понятном для нее языке.

Стать креативными

В свою очередь директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков отметил, что для того, чтобы стать конкурентоспособной, России надо дать миру "что-то новое и интересное". По его словам, ежегодно "на новое" США тратят примерно $500 млрд, Китай - $370 млрд, а Россия - около $40 млрд. "Это очень мало. Единственное, что нас сможет спасти, это то, что мы должны быть очень находчивыми и очень интересными", - считает эксперт.

По его мнению, заинтересовать мир можно необычными событиями, нововведениями, открытиями. "У России есть возможности делать интересные вещи. Для этого нужно постоянно учиться. Ключевой ценностью будущего станет образование и этому как раз посвящен марафон. Его главная цель - чтобы ребята мотивировали сами себя", - сказал Пирожков.

"Нам нужно быть конкурентоспособными в этом мире, а поэтому нужно быть очень образованными. Нужен интеллектуальный капитал", - сказал Пирожков. По его словам, в скором времени основными ресурсами станут не уголь, золото и серебро, а инновации, предпринимательство, творчество и лидерство. "Цели марафона - показать силу разума, силу интеллигентных, образованных людей, чтобы дети хотели развиваться", - сказал Пирожков.

Россияне хотят учиться

Более 70% опрошенных россиян заявляют, что учиться необходимо, а осваивать новые знания надо ежегодно. Такие данные привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Опрос проводился в апреле этого года среди 1 600 респондентов.

При этом каждый третий в группе от 14 до 35 лет хочет пройти обучение в течение ближайшего года. "Это свидетельствует о наличии запроса и готовности к участию в различных образовательных программах. Хотели бы пройти курсы и мастер-классы", - отметил Мамонов.

Если в группе "минус 18" приоритетна личная эффективность, креативное мышление, профориентация, школьные предметы, то у "18 плюс" на первых местах повышение квалификации по специальности, новые специальности, развитие управленческих, коммуникативных, лидерских навыков.

"Запросы связаны с надеждой на развитие. 57% опрошенных заявили о том, что у них хватает знаний и навыков для профессиональной деятельности на их основном месте работы. Они хотят обучаться, но понимают, что у них сегодня хороший базовый уровень, именно это позволяет говорить о запросе на развитие", - считает Мамонов.

Потребность в просветительских программах

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что в России есть потребность в просветительских программах.

"Вопрос не только в образовании, а в получении знаний по всем каналам, на массовых просветительских площадках, как общество "Знание", которое возрождается сегодня. Яркий пример - сегодняшний марафон", - сказал Мартынов.

По его словам, организаторами привлечен очень "интересный набор спикеров". "Я думаю, что он будет иметь серьезный успех не только среди молодежи. Государственное внимание к этому очень правильное. Нам нужны мечтатели, мы должны опять научиться мечтать, тогда мы будем добиваться всего", - сказал эксперт.

Марафон "Новое Знание"

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Как сообщил в четверг на открытии марафона первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, перед аудиторией выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.