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Пандемия COVID-19

Эйфелева башня вновь откроется для посетителей 16 июля

Ее смогут посещать не больше 10 тыс. человек в день, а до пандемии это число составляло около 25 тыс.
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Эйфелева башня примет 16 июля первых посетителей после почти девятимесячного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе обслуживающей компании SETE.

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"Мы рады объявить об открытии достопримечательности с 16 июля", - указали в компании.

В связи с продолжающейся эпидемией число посетителей летом будет ограничено. В день Эйфелеву башню смогут посещать не больше 10 тыс. человек, в то время как до пандемии это число составляло около 25 тыс.

Эйфелева башня, как и другие достопримечательности Франции, закрылась для посетителей в конце октября прошлого года в связи с введением в стране режима самоизоляции на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. До этого достопримечательность была закрыта в средине марта на два месяца из-за коронавируса.

С 19 мая во Франции начался новый этап смягчения карантинных ограничений в связи с улучшением эпидемической ситуации. Для посетителей открылись музеи, кинотеатры, веранды кафе и ресторанов, магазины одежды и бытовой техники. Комендантский час теперь начинается в 21:00 по парижскому времени (ранее в 19:00).

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ФранцияПандемия COVID-19
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