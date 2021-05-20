Путин назначил Сергея Королева представителем России в совете РАТС ШОС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева представителем РФ в совете Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), освободив от этой должности Сергея Смирнова.

"Назначить Королева Сергея Борисовича представителем Российской Федерации в совете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в указе президента, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

Тем же указом глава государства освободил Смирнова от этой должности.

ШОС - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. С 2004 г. ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.

7 июня 2002 года на саммите ШОС в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании РАТС (штаб-квартира исполкома - в Ташкенте). Она занимается координацией борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, в частности, формирует единый банк данных о международных террористических и прочих организациях и лицах, а также единый разыскной реестр, оказывает содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических подразделений, организует мероприятия по борьбе с наркотрафиком и др.