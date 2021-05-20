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Пандемия COVID-19
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Создаваемый в России "санитарный щит" поможет преодолевать эпидемии без локдауна, добавила глава Роспотребнадзора
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Сергей Савостьянов/ТАСС
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильная, продление майских праздников позволило избежать роста заболеваемости. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остается стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, "Санитарный щит", к созданию которого приступила Россия, должен помочь преодолеть любую эпидемию без локдауна.

"Основная задача, которую мы перед собой ставим, - это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как <...> принес прошлый год. Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз - это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", - отметила главный санитарный врач России.

Индийский штамм

По словам Поповой, в России есть случаи заражения индийским штаммом коронавируса, но самой опасной мутации, распространенной в Индии, в нашей стране нет.

"В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет. И распространения его нет. <...> Больше десяти сегодня будет уже индийских штаммов [в России], но это обычная история", - сказала она.

Индийские варианты коронавируса, в том числе самый опасный из них, не несут для России каких-либо значимых рисков, добавила глава Роспотребнадзора.

"Российские вакцины защищают от всех штаммов, сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", - сказала она.

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