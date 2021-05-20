Речпорт и новую зону отдыха возведут в третьем по величине городе Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области намерены в ближайшие годы построить в третьем по величине городе региона - Камышине - современный речной причал и создать на Волге новую рекреационную зону отдыха, сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации по итогам рабочей поездки губернатора области Андрея Бочарова в город.

"К концу года в Камышине обустроят променад до Бородинского моста, работы вошли в регпроект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Полностью завершить модернизацию набережной планируют в 2023 году. Обновление прибрежной зоны позволит приступить к строительству современного речного порта. В результате здесь смогут причаливать корабли класса "река-море", это расширит туристические возможности региона, даст импульс для развития предпринимательства", - говорится в сообщении.

Глава Камышина Станислав Зинченко представил губернатору визуализацию речной пристани, вся документация по которой будет полностью готова до конца текущего года, пока же специалисты продолжают проектно-изыскательские работы, пояснили в пресс-службе. По словам Зинченко, в новой зоне отдыха установят малые архитектурные формы, от парка "Топольки" к набережной проложат пешеходные дорожки, обустроят газоны, деревья, клумбы с устройством поливочного водопровода.

"Камышин является центром для прилегающих территорий, и он должен задавать направления развития. Мы предусмотрим дополнительные возможности его поддержки, в том числе финансовой, как одной из столиц Волгоградской области", - цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.