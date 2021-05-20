Twitter упростил процесс подачи заявки на верификацию аккаунта

ТАСС, 20 мая. Пользователи социальной сети Twitter теперь смогут отправлять запрос на получение флажка подлинной учетной записи напрямую через специальный инструмент в настройках. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте одноименной компании в четверг.

"В течение следующих нескольких недель все пользователи Twitter начнут видеть новый инструмент для верификации прямо в разделе настроек учетной записи, - говорится в сообщении. - Мы постепенно внедряем его для всех, чтобы гарантировать своевременную обработку заявок".

Для получения значка верификации в Twitter необходимо, чтобы аккаунт соответствовал трем критериям: известность, подлинность и активность. Иными словами, учетная запись должна иметь отношение к важным людям или сообществам, данные, представленные в заявке, должны быть достоверными, а страница - активной в течение последних шести месяцев и иметь подтвержденный электронный адрес или номер телефона. Также не допускается наличие данных о нарушениях правил сообщества учетной записью в прошлом.

По сведениям портала Axios, компания также рассматривает возможность применения инструмента проверки подлинности для аккаунтов, в которых публикуется юмористический контент.

В пресс-релизе уточняется, что процесс обработки заявки может занять от нескольких дней до нескольких недель. При ее одобрении синий значок автоматически начнет отображаться в профиле пользователя. При несогласии с решением повторно заявку можно будет направить через 30 дней.