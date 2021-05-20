Мемориал "Легендарный Маресьев" открыли под Тверью к 105-летию со дня рождения летчика

ТАСС, 20 мая. Мемориал "Легендарный Маресьев", созданный к 105-летию со дня рождения летчика, открыли в четверг в городе Бологое Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны базировался истребительный авиаполк. Скульптурный комплекс состоит из копии самолета Як-1 на гранитном постаменте и бронзовой фигуры летчика, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Торжественное открытие приурочено к 105-летию со дня рождения прославленного летчика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. <...> В годы Великой Отечественной войны Алексей Маресьев служил в истребительном полку, который базировался в Бологовском районе. Оттуда летчик совершил свой знаменитый "бессмертный" полет, когда в неравном бою с фашистами был сбит", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Мемориальный комплекс состоит из гранитного постамента, на котором размещена точная копия боевого самолета Як-1, а также бронзовой фигуры летчика. "Постамент под фигурой символизирует фронтовые дороги летчика, на гранитной поверхности вырублены символические дороги и лучи прожекторов, а также закреплены гильзы от авиационных пушек и пулеметов, найденных тверскими поисковиками в местах кровопролитных боев подо Ржевом. В одной из гильз запаяна земля из Камышина, Валдая, Бологое", - отметили в пресс-службе.

Проект реализован на средства меценатов и благотворителей при участии Тверской региональной общественной организации "Возрождение Верхневолжья" и скульптора, народного художника России Евгения Антонова. "Подвиг прославленного летчика навсегда объединил связанные с его именем тверскую, новгородскую и волгоградскую земли. В городах-побратимах Бологое, Камышине и Валдае ведется большая работа, направленная на сохранение памяти об Алексее Петровиче Маресьеве, что имеет огромное значение для патриотического воспитания молодежи", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в Саратовской губернии, его самолет в 1942 году был подбит в небе над Новгородской областью, получив ранения ног, летчик оказался на территории, занятой гитлеровскими войсками. Маресьев 18 суток ползком добирался до своих, после чего был направлен в госпиталь, где ему ампутировали обе ноги, однако даже после этого снова смог воевать на истребителе. Подвиг Маресьева лег в основу "Повести о настоящем человеке", созданной советским писателем Борисом Полевым. Умер Маресьев 18 мая 2001 года в Москве.