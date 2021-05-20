За сутки в мире выявили более чем 638 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 164,52 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 638 тыс., это на 91 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13,2 тыс., превысив 3,41 млн.

По состоянию на 19:46 мск 20 мая в ВОЗ поступила информация о 164 523 894 инфицированных и 3 412 032 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 638 247, летальных исходов - на 13 247. Днем ранее в мире были зафиксированы 546 512 новых случаев заражения и 11 335 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (298 324), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (189 463), на третьем - Европа (92 307).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 676 954. Далее следуют Индия (25 772 440), Бразилия (15 732 836), Франция (5 820 918), Турция (5 151 038), Россия (4 974 908), Великобритания (4 452 531), Италия (4 172 525), Испания (3 626 393), Германия (3 619 848), Аргентина (3 371 508) и Колумбия (3 144 547). Летальных исходов больше всего в США - 581 717, вторую строчку занимает Бразилия (439 050), третью - Индия (287 122). Далее следуют Мексика (220 746), Великобритания (127 694), Италия (124 646), Россия (117 361), Франция (107 403), Германия (86 902), Колумбия (82 291), Испания (79 502) и Иран (77 765).