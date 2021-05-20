В Москве на аукционе продано Четвероевангелие Среднешрифтное XVI века за 17 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Четвероевангелие Среднешрифтное, изданное в Московской анонимной типографии в 1558 году, продано на торгах аукционного дома "Литфонд" за 17 млн рублей, почти вдвое дороже первоначальной цены. Об этом ТАСС рассказал директор дома Сергей Бурмистров.

"Продано практически все, что было на аукционе - на общую сумму примерно 80 млн рублей. Самое дорогое - это Евангелие Среднешрифтное, продано за 17 млн рублей", - сказал собеседник ТАСС. Стартовая цена лота составляла 9 млн рублей. Евангелие происходит из собрания приближенного Ивана Грозного Андрея Мясного, отметил собеседник ТАСС.

По словам Бурмистрова, за 11 млн рублей была продана книга Александра Пушкина "Граф Нулин". Экземпляр сохранился в абсолютно идеальном состоянии и в гравированной обложке (1827). "Если говорить о третьем месте, то за 8,5 млн рублей были проданы "Цыганы" Пушкина 1827 года", - сообщил Бурмистров.

Имена новых собственников не раскрываются.