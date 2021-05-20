Международный форум "Японская весна на Волге" открылся в Ульяновской области

ТАСС, 20 мая. Участники из Японии и ряда российских городов обсудят перспективы культурного сотрудничества, вопросы развития общественной дипломатии и совместные проекты в сфере экономики, а также примут участие в мастер-классах и косплей-фестивале в ходе стартовавшего 20 мая в Ульяновске IV Международного форума "Японская весна на Волге", сообщил в четверг чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Японии в России господин Тосихиро Айки в ходе форума.

По данным областного правительства, форум проходит с 20 по 22 мая и станет частью программы Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. На дискуссионных площадках обсудят перспективные совместные проекты, вопросы формирование новой управленческой культуры, запланированы мастер-класс по деловому этикету. Также жители и гости региона смогут увидеть проекционное хореографическое шоу "Татара - наследие Евразии", посетить уникальную выставку "Тугры японских политических и дипломатических деятелей" известного во всем мире каллиграфа - Владимира Попов, стать участниками фестивалей современной восточной культуры EoS Fest (End ofSpring Festival).

"Приятно, что начавшаяся в Ульяновске "Культурная волна" географически расширяется. [Например,] 22 мая состоится фестиваль косплея, который [посетят] многие участники не только из Ульяновска, но и из четырех городов - Казани, Самары, Нижнего Новогорода и Пензы. В сегодняшнем круглом столе (по общественной дипломатии, - прим. ТАСС) принимают участие представители Казани, Новосибирска, Москвы", - сказал Тосихиро Айки.

По словам временно исполняющего обязанности Губернатора Ульяновской области Алексея Русских, Ульяновская область и Япония развивают сотрудничество в сферах медицины, спорта, образования, культуры. "В 2018 году в Ульяновской области начал работу Центр японской культуры. На его базе и сейчас продолжают работу любительские объединения - клуб по изучению японского языка, молодежный клуб японской культуры и литературы, клуб японской каллиграфии. Между университетами действует программа международного обмена, популярны японские виды порта, а в июле текущего года на территории области пройдет кубок посла Японии по стрельбе из лука", - отметил Русских.

Он также отметил, что в Ульяновской области успешно работают японские предприятия. Среди партнеров - компании Bridgestone, Mitsubishi, Isuzu, DMG Mori. За несколько лет проекты японских компаний позволили привлечь в Ульяновскую область около 1 млрд долларов.