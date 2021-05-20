Мультимедийный парк "Россия - Моя история" откроют в Твери к концу 2021 года

ТАСС, 20 мая. Мультимедийный парк "Россия - Моя история", в котором в том числе будет представлена экспозиция о Тверской области и ее районах, откроют до конца 2021 года в Твери на месте, где ранее располагалось троллейбусное депо. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь" сообщил губернатор Игорь Руденя.

"Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать - мы родились, живем, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что парк построят в Твери на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури. В дальнейшем там планируется создать региональный молодежный кластер, где будут находиться офисы волонтерских и патриотических организаций, проектный офис и образовательный центр волонтерского движения "Мы Вместе". Также в парке откроют пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения культурных и других мероприятий. Предусмотрено обустройство парковок, остановок общественного транспорта, добавил Руденя.

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще более чем в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.